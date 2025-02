Frankfurt-Konstablerwache - Polizist erkennt Verdächtigen ein Jahr nach Tat wieder

Ein Bundespolizist hat am Donnerstag an der Haltestelle Konstablerwache in Frankfurt einen gesuchten Verdächtigen wiedererkannt.

Der 27-Jährige wurde festgenommen. Er soll mit zwei bereits gefassten Mittätern im Januar 2024 ebenfalls an der Konstablerwache einen 39-Jährigen geschlagen und getreten haben. Das Opfer erlitt schwerste Verletzungen. Eine Videokamera zeichnete die Tat auf.