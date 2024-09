Ein 21 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Dienstag im Fernbahnhof des Frankfurter Flughafens festgenommen worden.

Veröffentlicht am 12.09.24 um 11:42 Uhr

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatte er die Gleise betreten und Polizisten angegriffen. In seinem Rucksack wurde ein Küchenmesser mit langer Klinge gefunden. Ein Beamter wurde leicht verletzt. Der polizeibekannte Mann kam in Untersuchungshaft.