Ein 43-Jähriger ist am Samstag tot aus der Nidda bei Frankfurt-Harheim geborgen worden.

Ein Polizeihubschrauber hatte ein unbekanntes Objekt auf dem Grund des Flusses gesichtet, wie die Beamtem am Sonntag mitteilten. Feuerwehrkräfte bargen schließlich die Leiche. Zeugen hatten den Mann bereits am Freitag nackt am Flussufer entlanglaufen sehen. Die Polizei startete daraufhin eine Suchaktion.