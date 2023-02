Zwei Brände in der Nacht in Frankfurt

Im Senckenberg Museum in Frankfurt hat es gebrannt. Deshalb muss das Museum am Wochenende geschlossen bleiben. Fast zeitgleich kam es zu einem Brand in einer Kfz-Werkstatt in Frankfurt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat es im Frankfurter Senckenberg Museum gebrannt. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach kamen Rauch und Flammen aus einem Raum im Erdgeschoss des Museums. Dort brannte ein Teil der Elektronik.

Laut Feuerwehr war das Feuer bereits nach wenigen Minuten unter Kontrolle. Die Maßnahmen zur Entfernung des Rauchs waren allerdings umfangreicher. So mussten beispielsweise mobile Lüfter eingesetzt werden. Die Einsatzkräfte entfernten außerdem zahlreiche Wandverkleidungen.

Aufgrund des Brandes bleibt das Senckenberg Museum am Wochenende geschlossen. "Wegen technischer Störungen" könne das Museum am 25. und 26. Februar nicht öffnen, hieß es auf der Internetseite.

Brand in Kfz-Werkstatt in Frankfurt

Fast zeitgleich ereignete sich ein weiterer Brand in Frankfurt. Nach Angaben der Feuerwehr brannte eine Kfz-Werkstatt in der Mainzer Landstraße. Mehrere Fahrzeuge standen in Flammen. Etwa drei Stunden waren die Einsatzkräfte vor Ort beschäftigt.

Bei beiden Bränden wurde niemand verletzt. Wie es zu den Bränden kam, konnte die Feuerwehr zunächst nicht sagen. Auch die Schadenshöhe ist noch unklar.