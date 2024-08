Frau beim Einkaufen in Hofheim angegriffen

Eine 46-Jährige ist am Montagnachmittag in einem Ein- kaufszentrum in Hofheim (Main-Taunus) angegriffen worden.

Veröffentlicht am 13.08.24 um 15:08 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Nach Polizeiangaben vom Dienstag beschimpfte sie ein Mann unvermittelt sexuell ab- wertend und schlug ihr in den Nacken. Er war vorher des Ladens verwiesen worden, weil er Kunden angepöbelt hatte. Der Mann konnte fliehen.