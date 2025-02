Frau in Darmstadt mit Baseballschläger bedroht

Ein Unbekannter hat eine ältere Dame in Darmstadt am Samstag in der Taunusstraße mit einem Baseballschläger bedroht und Geld gefordert.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, weigerte sich die Frau und rannte davon. Der Täter soll sie kurz verfolgt, dann aber aufgegeben haben. Die Polizei sucht Zeugen, die den etwa 18-Jährigen gesehen haben.