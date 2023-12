Ein 64-Jähriger steht im Verdacht, seine Ex-Partnerin in Hadamar getötet zu haben. Er soll mehrfach auf sie eingestochen haben. Anschließend soll er am Tatort nach Bargeld gesucht haben.

Nach dem Mord an einer 43-Jährigen in Hadamar (Limburg-Weilburg) ist am Dienstag ihr Ex-Partner in U-Haft genommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, steht der 64-Jährige in Verdacht, die Frau am Montag mit einem Messer erstochen zu haben. Anschließend soll er die Wohnung nach Bargeld durchsucht und selbst die Polizei alarmiert haben.

Der Beschuldigte wurde noch am Tatort festgenommen. Laut Polizei handelt es sich dabei nicht um die Wohnung der Getöteten. Am Dienstag wurde Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes aus Habgier gegen den 64-Jährigen erlassen. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Der Tathergang und Hintergründe sind noch unklar.