Der Tatort in Neu-Isenburg. Bild © 5vision.news

Messerangriff in Neu-Isenburg

Mann verletzt Frau in Neu-Isenburg mit Messer schwer

In Neu-Isenburg hat ein Mann eine Frau mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass sich Täter und Opfer kannten.

Eine 29 Jahre alte Frau ist am Samstagnachmittag in Neu-Isenburg (Offenbach) auf offener Straße mit einem Messer angegriffen worden. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Darmstadt mitteilten, wurde am Abend ein 35-Jähriger unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Gegen ihn wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Polizeihubschrauber im Einsatz

Weil der Verdächtige vom Tatort geflohen war, wurde mit einem Hubschrauber nach ihm gefahndet. Nach seiner Festnahme sollte der 35-Jährige einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Hintergrund der Tat ist noch weitgehend unklar. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass sich Täter und Opfer kannten.