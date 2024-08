Frau beißt Polizist in Oberkörper

Ein Polizist ist am Sonntag bei einem Einsatz in einer Wohnung in Wiesbaden von einer 19-Jährigen angegriffen und in den Oberkörper gebissen worden.

Der 26 Jahre alte Beamte wurde dabei vereltzt. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen die junge Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.