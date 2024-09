Nach dem Messerangriff in Frankfurt auf einen schlafenden Obdachlosen Ende August hat die Polizei eine 34 Jahre alte Tatverdächtige festgenommen.

Sie werde dem Haftrichter vorgeführt, so die Polizei am Donnerstag. Die Frau soll den Mann an einer Grünfläche in der Innenstadt mit einem Messerstich verletzt haben. Ihr Motiv ist unklar.