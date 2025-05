Staatsanwaltschaft Frankfurt - lebenslang für Mord gefordert

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat für einen Mann, der seine Frau mit 60 Messerstichen getötet haben soll, lebenslange Haft wegen Mordes beantragt.

Veröffentlicht am 14.05.25 um 19:33 Uhr

Es würden die Mordmerkmale Heimtücke und niedrige Beweggründe vorliegen, so das Plädoyer vor dem Landgericht am Mittwoch. Der heute 53-Jährige soll seine Frau im Sommer 2023 im Beisein des gemeinsamen Babys getötet haben, unter anderem aus Wut, weil sie sich von ihm getrennt hatte. Beim Beginn des Prozesses hatte er die Tat gestanden. Sein Rechtsanwalt soll am Freitag plädieren.