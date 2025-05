Mann stirbt nach Streit in Hanau - 39-Jähriger in Haft

Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Hanau sitzt ein 39-Jähriger in Untersuchungshaft. Er war kurz nach der Tat festgenommen worden. Er und das Opfer sollen sich gestritten haben.

Zeugen hatten am späten Dienstagabend gegen 23.30 Uhr die Polizei alarmiert, weil sie Hilferufe aus einer Wohnung in Hanau hörten. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, fanden die Beamten einen schwerverletzten Mann in der Wohnung vor. Der 38-Jährige sei trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen an seinen Verletzungen gestorben.

Noch in der Nacht wurde ein 39-Jähriger in der Nähe des Tatorts unter dringendem Tatverdacht festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Ein Haftrichter beim Amtsgericht Hanau ordnete am Mittwoch Untersuchungshaft an. Der Vorwurf lautet auf Verdacht des Totschlags.

Laut Polizei bewohnten die beiden Männer gemeinsam eine Wohnung in der Wilhelmstraße. Die Hintergründe der Tat seien noch weitgehend unklar, so die Polizei. Erste Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass es vor der Tat einen Streit gegeben hatte.