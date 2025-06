Feuer wohl durch defekte Powerbank ausgelöst Frau stirbt bei Brand in Mehrfamilienhaus in Dietzenbach

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Dietzenbach ist eine Frau ums Leben gekommen. Die anderen Bewohner konnten gerettet werden. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus, sie vermutet einen Defekt an einer Powerbank.

Das Erdgeschoss brannte aus, hier starb die 34 Jahre alte Frau. Bild © 5vision.news

Das Brandopfer ist eine 34 Jahre alte Frau, die im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses in Dietzenbach (Offenbach) lebte, wie die Polizei am Montag mitteilte. In ihrer Wohnung sei am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich der Brand auf die übrigen Wohnungen ausbreitete. Einige der etwa 30 Bewohnerinnen und Bewohner rettete sie mit einer Drehleiter. Zwei Bewohner wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Sie hatten Rauchgas eingeatmet. Powerbank vermutlich Brandursache Wie das Feuer entstand, war zunächst unklar. Am Dienstag konnte die Polizei ein Fremdverschulden ausschließen. Laut Mitteilung war Auslöser für das Feuer vermutlich ein technischer Defekt an einer Powerbank, einer mobilen Stromversorgung. Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht. Der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Das Haus war zunächst unbewohnbar. Die Bewohnerinnen und Bewohner seien durch die Stadt Dietzenbach oder Angehörige woanders untergebracht worden. Audiobeitrag Bild © Adobe Stock | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags