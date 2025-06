Tödlicher Brand in Dietzenbach: Ermittler vermuten defekte Powerbank als Ursache

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Dietzenbach ist eine Frau ums Leben gekommen. Die anderen Bewohner konnten gerettet werden. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus, sie vermutet einen Defekt an einer Powerbank.