Frau stirbt bei Brand in Mehrfamilienhaus in Dietzenbach

Beim Brand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Dietzebach ist am Sonntagabend eine Frau ums Leben gekommen. Die anderen Bewohner konnten gerettet werden. Der Schaden ist hoch.

Veröffentlicht am 09.06.25 um 07:48 Uhr

Tödliches Feuer in Dietzenbach (Offenbach): Eine 34 Jahre alte Bewohnerin ist beim Brand eines Mehrfamilienhauses gestorben. In ihrer Wohnung im Erdgeschoss sei am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Wie es zu dem Brand kam, blieb zunächst unklar.

Feuerwehrleute retteten demnach einige der etwa 30 Bewohner des Hauses über eine Drehleiter. Zwei Bewohner wurden in ein Krankenhaus gebracht, weil sie Rauchgas eingeatmet hatten.

Zwar konnten die Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Wohnungen verhindern, das Mehrfamilienhaus bleibt aber zunächst unbewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf 150.000 Euro.