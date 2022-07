Die ausgebrannte Erdgeschosswohnung in Frankfurt-Bockenheim.

Die ausgebrannte Erdgeschosswohnung in Frankfurt-Bockenheim. Bild © 5vision

Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Frankfurt

In einem Mehrfamilienhaus in Frankfurt hat es in einer Wohnung gebrannt. Die Feuerwehr konnte zwei Menschen aus ihren Wohnungen retten. Für eine Frau kam jede Hilfe zu spät.

Bei einem Brand am Sonntagabend im Frankfurter Stadtteil Bockenheim ist eine Frau ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatten Einsatzkräfte die Frau tot in der Brandwohnung gefunden. Ob es sich dabei um die Bewohnerin der Wohnung handelt, ist laut Polizei noch unklar.

Das Feuer war demnach in der Erdgeschosswohnung eines vierstöckigen Mehrfamilienhauses ausgebrochen. "Das Feuer schlug bei unserer Ankunft schon aus den Fenstern", sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Zwei Menschen gerettet

Die Einsatzkräfte retteten mithilfe von Drehleitern zwei Menschen aus ihren Wohnungen. Eine Person habe es selbst noch aus dem Haus geschafft. Zwei Personen sind den Angaben nach verletzt in ein Krankenhaus gekommen, eine weitere verletzte Person wurde zunächst vor Ort behandelt.

Wie schwer die Verletzungen sind, konnte die Feuerwehr zunächst nicht sagen. Auch die Brandursache und der Sachschaden sind bislang unklar. Die Polizei teilte mit, dass nun die Kriminalpolizei weiter ermittelt.

