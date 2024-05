Eine 86-Jährige ist am Mittwochabend bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Viernheim (Bergstraße) gestorben. Wie die Polizei mitteilte, standen eine Wohnung im zweiten Obergeschoss und der zugehörige Balkon bereits in Flammen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Die 86 Jahre alte Bewohnerin konnte noch aus der Wohnung gerettet werden, starb laut Polizei jedoch noch am Einsatzort. Wie viele der Wohnungen unbewohnbar sind, ist noch unklar. Auch die Brandursache und die Schadenshöhe müssen noch ermittelt werden.