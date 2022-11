Eine 39 Jahre alte Frau ist nach einem Polizeieinsatz in Usingen (Hochtaunus) gestorben.

Die Todesursache war zunächst unklar, wie das Landeskriminalamt (LKA) am Freitag mitteilte. Ein Zeuge habe die Polizei am späten Donnerstagabend gerufen, da die Frau in ihrer Wohnung randaliert habe. Eine Polizeistreife habe ihr Handfesseln angelegt, da die 39-Jährige um sich geschlagen habe. Daraufhin verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand und die Handfesseln wurden ihr abgenommen, wie das LKA mitteilte. Sie verstarb im Krankenhaus.