Fresenius-Preis für Wissenschaftlerin Choworowa in Bad Homburg

Die in den USA lebende Wissenschaftlerin Anastasia Choworowa erhält den mit 2,5 Millionen Euro dotierten Else Kröner Fresenius Preis für medizinische Forschung in Bad Homburg (Hochtaunus).

Stand: 07.04.25, 13:36 Uhr







Das Preisgeld soll der Forscherin helfen, neuartige RNA-Moleküle zu entwickeln, die die Produktion von toxischen Proteinen im Gehirn verhindern können.