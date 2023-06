Zwei Überfälle auf Märkte hat es am Samstag in Oberursel (Hochtaunus) und Idstein (Rheingau-Taunus) gegeben.

In einer Fressnapf-Filiale in Oberursel bedrohte ein unbekannter Täter laut Polizei Angestellte mit einer pistolenähnlichen Waffe. Er habe sich Bargeld in unbekannter Höhe aushändigen lassen. Mit der Beute sei er durch Felder geflüchtet. Eine Fahndung mittels Hubschrauber blieb zunächst ohne Erfolg.

Die Polizei sucht außerdem nach einem bisher unbekannten Mann, der am Samstag gegen 19 Uhr einen Drogeriemarkt in Idstein überfallen hat. Den Angaben zufolge forderte er eine Verkäuferin mit vorgehaltenem Messer zur Herausgabe von Bargeld auf. Anschließend flüchtete er zu Fuß Richtung Bahnhof. Die Höhe der Beute blieb unbekannt.