Führerloses Auto erfasst Fußgänger in Rüdesheim

Ein Fußgänger ist von einem führerlosen Auto in Rüdesheim (Rheingau-Taunus) erfasst und leicht verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte die 62 Jahre alte Besitzerin den Pkw ungesichert an einem Hang abgestellt. Der Wagen rollte los und traf den 34-Jähirgen an den Beinen.