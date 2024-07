Fünf Zebu-Rinder in Reinheim vergiftet - Ermittlungen

Die Kriminalpolizei in Reinheim (Darmstadt-Dieburg) ermittelt wegen der Vergiftung von fünf Zebu-Rindern.

Wie die Polizei am Dienstag mitteile, wurden die Tiere in den Tagen ab dem 20. im Mai vom Eigentümer tot auf der Weide aufgefunden. Die Polizei sucht Zeugen, denen in Tagen vor Pfingstmontag etwas Verdächtiges aufgefallen ist.