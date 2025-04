Gasleck in Rüsselsheimer Bar - keine Verletzten

Bei einer Kontrolle mehrerer Lokale in Rüsselsheim hat am Montagabend in einer Bar ein Kohlenmonoxid-Warngerät ausgelöst.

Laut Polizei fand die Feuerwehr anschließend ein Gasleck und stellte hohen Gaskonzentrationen im Innenbereich der Bar fest. Das Gas wurde abgestellt. Verletzt wurde niemand.