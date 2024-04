In Mainhausen sind rund 40 Wildtiere aus einem kaputten Gehege in der Nähe der A3 entflohen. Die Polizei in Offenbach gab eine Warnmeldung für den Verkehr in der Region heraus. Mithilfe des Jagdpächters wurde die Gefahr gebannt.

Die mindestens 40 Tiere seien am Sonntagabend aus einem offenbar kaputten Zaun eines Wildgeheges in Mainhausen-Zellhausen (Offenbach) entflohen, teilte die Polizei mit. Der Notruf erreichte die Beamten demnach gegen 20.20 Uhr.

Zeugen hatten einige der Tiere auf der Landebahn des Segelflugplatzes in Mainhausen entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Landebahn liegt in unmittelbarer Nähe des Wildgeheges, nicht weit von der A3.

Polizei bittet Fahrer um Vorsicht

Die Polizei gab für die Region eine Verkehrswarnung heraus und bat die Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht. Auch über die Warn-App NINA des Bundes wurde gewarnt.

Einem Jagdpächter gelang es schließlich nach etwa anderthalb Stunden, die Hirsche mit Futter wieder in das Gehege zu locken. Lediglich zwei Tiere wurden am späten Abend noch vermisst. Die Verkehrswarnmeldung wurde daraufhin wieder aufgehoben.

Wwarum der Zaun des Wildgeheges beschädigt war, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.