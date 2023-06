Geldautomat in Dipperz gesprengt: Englische Polizei nimmt Mann fest

Kurzmeldung Geldautomat in Dipperz gesprengt: Englische Polizei nimmt Mann fest

Die englische Polizei hat, unterstützt von Fahndern aus Osthessen, einen Geldautomatensprenger in England verhaftet.

Im Jahr 2021 hatten drei Männer versucht, nachts einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Dipperz (Fulda) zu sprengen. Zwei der Männer im Alter von 22 und 23 Jahren konnten schnell festgenommen werden. Ein 24-Jähriger konnte damals flüchten. Nun wird sich auch dieser Mann vor Gericht verantworten müssen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die beiden anderen Männer sind mittlerweile zu Haftstrafen verurteilt.