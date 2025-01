Geldautomatensprengung in Buseck: Tatverdächtiger in Niederlanden geschnappt

Fahndungserfolg in den Niederlanden: Dort wurde ein 38 Jahre alter Mann festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert. Er soll für die Sprengung eines Geldautomaten in Buseck mitverantwortlich sein, bei der ein hoher Schaden entstanden war.

Veröffentlicht am 30.01.25 um 12:15 Uhr

In den Niederlanden ist ein 38 Jahre alter Mann festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Donnerstag mitteilte, soll er mitverantwortlich für eine Geldautomatensprengung in Buseck (Gießen) im Jahr 2022 gewesen sein.

Der Niederländer war mit einem europäischen Haftbefehl gesucht worden und wurde am 24. Januar geschnappt. Am Mittwoch wurde er nach Deutschland ausgeliefert und einem Haftrichter vorgeführt.

Nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft ist der Mann Teil der "Sprenger-Szene", über mögliche weitere Taten könne die Behörde aber noch nichts sagen. Auch mögliche Mittäter seien noch nicht ermittelt.

100.000 Euro Schaden

Im Oktober 2022 hatten mehrere Täter ein Selbstbedienungsterminal in einem Container in die Luft gesprengt, 100.000 Euro Sachschaden waren entstanden. Auch vier in der Nähe stehende Autos wurden damals beschädigt. Die Täter flohen.

Das Bargeld aus dem Geldautomaten konnten sie letztendlich aber nicht mitnehmen, weil sie in dem völlig zerstörten Terminal nicht an die Kassetten herankamen.

Bei der Fahndung hatte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mit dem Hessischen Landeskriminalamt, dem Polizeipräsidium Mittelhessen und den niederländischen Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet, wie es hieß.