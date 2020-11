Zum Artikel "Drängendes Thema" : Umweltorganisationen rufen zum Plastikfasten auf

Eingeschweißte Bananen, Bonbonpapier oder Coffee to Go: Muss das sein? Umweltorganisationen rufen in den kommenden sieben Wochen zum Plastikfasten auf. Ein Gespräch mit Sabine Wolters vom BUND Hessen. [mehr]