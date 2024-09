Geständnisse von Automatensprengern

Drei Angeklagte haben vorm Landgericht Darmstadt die Beteiligung an einer Geldautomatensprengung in einem Einkaufszentrum in Pfungstadt gestanden.

Die Staatsanwaltschaft hält die Männer für Angehörige einer Bande aus den Niederlanden. Die Polizei nahm sie nach der Explosion am 7. November 2023 fest. Laut Anklage erbeuteten sie 50.800 Euro. Die Staatsanwaltschaft wirft einem von ihnen zudem eine versuchte Sprengung in Bensheim (Bergstraße) vor. Die Angeklagten sagten am Dienstag, aus Angst vor Racheakten an Angehörigen schwiegen sie zu weiteren Beteiligten.