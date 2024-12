Gewaltopfer in Gudensberg - Mann schwerverletzt

Vor einem Mehrfamilienhaus in Gudensberg (Schwalm-Eder) ist am Freitag ein Mann mit schweren Verletzungen an Kopf und Oberkörper gefunden worden.

Der 20- Jährige kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die Polizei nahm später eine 23 Jahre alte Frau und einen 20-jährigen Mann unter Tatverdacht fest. Die Hintergründe sind unbekannt.