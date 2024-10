Gießen Verletzte und hoher Schaden bei Brand in Wohnanlage für Senioren

Verletzte und hoher Schaden bei Brand in Wohnanlage für Senioren

In einer Wohnanlage für Senioren ist am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Menschen wurden verletzt, darunter eine Polizeibeamtin.

Einsatzfahrzeuge bei dem Brand in Gießen.

Einsatzfahrzeuge bei dem Brand in Gießen. Bild © Alexander Gottschalk (hr)

Audiobeitrag Bild © Alexander Gottschalk (hr) | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Bei einem Feuer in einer Wohnanlage für Senioren in Gießen sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei Mittelhessen am Mittwochmorgen mitteilte, wurde ein 83-Jähriger schwer verletzt, weil er Rauchgas einatmete.

Auch eine Polizistin sei durch das Rauchgas leicht verletzt worden, als sie Bewohner aus dem Haus brachte. Insgesamt seien 65 Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Haus geholt worden, da der Rauch auf den Flur gezogen war.

Das Feuer ist den Angaben zufolge gegen 5.30 Uhr im dritten Obergeschoss des Gebäudes ausgebrochen. Laut der Feuerwehr haben unter anderem Möbel gebrannt.

Schaden von rund 150.000 Euro

Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf mindestens 150.000 Euro.

Die Straßen um den Brandort im Südosten Gießens waren für den Verkehr für mehrere Stunden gesperrt.