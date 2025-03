Aus zwei Metern Höhe ist Giraffen-Baby Kianga auf die Welt geplumpst - wie bei Giraffen üblich. Das Jungtier ist der erste Nachwuchs für seine Eltern. Besucher des im Opel-Zoos in Kronberg können Kianga schon jetzt beobachten.

Veröffentlicht am 17.03.25 um 15:37 Uhr

Nichts fürs Querformat: Mutter (Beine) und Tochter im Giraffenhaus im Opel-Zoo. Bild © Archiv Opel-Zoo

Klein kann man das Kalb wohl kaum nennen: Das vor einer Woche im Opel-Zoo in Kronberg (Hochtaunus) geborene Giraffen-Baby misst bereits 1,60 Meter. Zusammen mit seiner Mutter streift das Neugeborene bereits durch das Giraffenhaus. Bei der Geburt sei das Baby aus fast zwei Metern Höhe auf den Boden geplumpst, teilte der Zoo am Montag mit.

Augenscheinlich geht es der großen Kleinen sehr gut: "Nach der Geburt war sie bei Dienstbeginn der Tierpfleger schon auf den - noch etwas wackligen - Beinen und durchstreifte die dick ausgestreute Box im Giraffenhaus."

Schon bald geht's ins Außengehege

Tierpfleger gaben dem Weibchen den Namen Kianga, was auf Swahili so viel wie Sonnenschein bedeutet. Für Mutter Kimia und Vater Timon ist es der erste Nachwuchs. Damit haben die beiden Netzgiraffen, die seit 2023 im Opel-Zoo zu Hause sind, in Kronberg auch erstmals seit 1984 wieder für Nachwuchs dieser Art gesorgt. Die Giraffenart gilt als stark bedroht.

Im Giraffenhaus können Besucherinnen und Besucher das Kalb bei seinen Erkundungstouren schon jetzt beobachten. Die Sonne hat Kianga trotz ihres Namens noch nicht zu sehen bekommen. Bald dürfte es aber so weit sein: "Bei günstigem Wetter wird es in einigen Wochen auch auf die Außenanlage gehen", teilte der Zoo mit. "Und schließlich wird Kianga auch an die weiteren Tierarten Gnus, Zebras und Impalas gewöhnt werden, mit denen die Giraffen auf der Außenanlage vergesellschaftet sind."