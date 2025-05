In Wächtersbach hat es in einem Entsorgungsbetrieb gebrannt - zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage. Das bringt auch den Zugverkehr durcheinander. Die Feuerwehr musste außerdem zu einem Brand im Industriegebiet von Großkrotzenburg ausrücken.

Die Anwohnerinnen und Anwohner rund um Wächtersbach (Main-Kinzig) erreichte am Montagvormittag um kurz vor 10 Uhr eine Warnmeldung : Großbrand in einem Entsorgungsbetrieb. Dort war laut Polizei Müll in einer Lagerhalle in Flammen geraten. Die Feuerwehr ist mit Dutzenden Kräften vor Ort.

Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt.

Die dunkle Rauchsäule war weithin sichtbar. Auf der nahegelegenen A66 könnte das zu Sichtbehinderungen führen, warnte die Polizei.

Auch für Zugreisende hat der Großbrand Folgen: Da der Betrieb unmittelbar an einer Bahnstrecke liegt, wurde die Strecke zwischen Frankfurt und Fulda gesperrt , wie die Deutsche Bahn meldete. Fernzüge von Frankfurt nach Hamburg oder von Frankfurt nach Dresden wurden umgeleitet. Für die Reisenden bedeutet das: rund 40 Minuten längere Fahrzeit. Einzelne Verbindungen könnten auch ganz entfallen, so die Bahn.

Im Fernverkehr sind folgende Verbindungen betroffen:

ICE-Verbindung Frankfurt - Kassel-Wilhelmshöhe - Hamburg/Berlin

ICE-Verbindung Frankfurt - Erfurt - Leipzig - Dresden

Verpuffung und Brand vor wenigen Tagen

In dem Wächtersbacher Entsorgungsbetrieb hatte es bereits am Donnerstag infolge einer Verpuffung gebrannt. Zwei Mitarbeiter wurden dabei leicht verletzt, der Sachschaden betrug rund 300.000 Euro. Die Polizei berichtete, dass unter zu schredderndem Sperrmüll eine Gasflasche gelegen habe.

Die noch nicht vollständig entleerte Gasflasche kam in den Schredder und explodierte. Die Polizei ermittelt deshalb wegen fahrlässiger Brandstiftung und Körperverletzung.

Schwarze Rauchwolke über Großkrotzenburg

Nicht nur in Wächtersbach, auch im Industriegebiet in Großkrotzenburg (Main-Kinzig) musste die Feuerwehr am Montagmorgen zu einem Brand ausrücken. Laut Polizei war das Feuer gegen 8.15 Uhr in einer Lagerhalle eines Recyclingbetriebs ausgebrochen. Der Recyclingbetrieb befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Kraftwerk Staudinger.

Die schwarzen Rauchwolken waren weithin sichtbar. Auch hier war ein Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz, um den Brand zu löschen.

Hausmüll in Flammen - Warnung wegen Großbrand

In der Halle war Hausmüll laut Polizei aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Polizei rechnet mit einem Sachschaden im sechsstelligen Bereich aus. Verletzt wurde niemand.

Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden per Warnmeldung vor Geruchsbelästigungen und Sichtbehinderungen gewarnt – auch in den Hanauer Stadtteilen Klein-Auheim und Großauheim. Fenster und Türen sollten geschlossen, Lüftungen und Klimaanlagen abgeschaltet werden.

