Großbrand: Brennende Abfälle in Offenbach

In Offenbach ist in der Nacht zum Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr hat den Brand in einer Lagerhalle inzwischen gelöscht – ein Schaumteppich soll nun verhindern, dass Glutnester neu aufflammen. Wegen der starken Rauchentwicklung und dem beißenden Gestank sollten Anwohnende Türen und Fenster geschlossen halten.