Großeinsatz in Schule in Hilders

Feuerwehr und Rettungskräfte sind am Donnerstag zu einem Gefahrguteinsatz an einer Schule in Hilders (Fulda) ausgerückt.

Dort sei ein noch unbekannter flüssiger Stoff ausgetreten, teilte die Polizei nach dem Einsatz mit. Einige der anwesenden Personen hätten wegen vorübergehender Atembeschwerden behandelt werden müssen.