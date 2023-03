Mehr als 100 Ermittler haben im Rhein-Main-Gebiet Wohn- und Geschäftsräume eines der Steuerhinterziehung verdächtigten Familienclans durchsucht.

Dabei stellten sie mehr als 110.000 Euro Bargeld, fünf Luxusautos sowie Schmuck sicher, wie die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Dienstag mitteilte. Im Visier der Fahnder standen demnach drei 23, 26 und 29 Jahre alte Männer und eine 33-jährige Frau. Sie sollen mit teuren Autos gehandelt und gezielt die Umsatzsteuer hinterzogen haben. Den Steuerschaden gaben die Behörden mit 360.000 Euro an.