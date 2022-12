Güterzug verliert Schweröl in Bebra

Am Bahnhof in Bebra (Hersfeld-Rotenburg) sind am Samstag aus acht Waggons eines Güterzugs geringe Mengen Schweröl ausgetreten.

Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr vermutet als Ursache Starkregen, der sich mit Ölresten in den zwei Tage zuvor geleerten Waggons vermischt habe. Der Bahnverkehr war durch den Vorfall nicht beeinträchtigt.