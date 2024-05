Polarlichter am hessischen Himmel erwartet

Ein Farbspektakel mitten in der Nacht – meistens muss man bis nach Skandinavien reisen, um dieses Naturschauspiel bewundern zu können. Doch in der Nacht auf Samstag stehen die Chancen gut, Polarlichter auch am hessischen Himmel bewundern zu können.