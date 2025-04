Zwei Männer sollen von einer Brücke über die B54 nahe der Abfahrt Hadamar-Niederzeuzheim (Limburg-Weilburg) einen Gegenstand auf ein fahrendes Auto geworfen haben.

Veröffentlicht am 09.04.25 um 23:12 Uhr

Die Polizei meldete am Mittwoch, dass dabei das Beifahrerfenster des Wagens zu Bruch ging. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag. Um was es sich bei dem Gegenstand handelte, war zunächst unklar. Der Fahrer blieb unverletzt.