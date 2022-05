Haft nach Einbruch in Kirche

Landgericht Haft nach Einbruch in Kirche

Für den Einbruch in die älteste Kirche der Stadt Frankfurt muss ein 40-Jähriger für ein Jahr und zehn Monate in Haft, so das Landgerichts-Urteil vom Dienstag.

Der vielfach vorbestrafte Mann hatte die Tür der Justinuskirche in Höchst aufgebrochen und 8.000 Euro Schaden verursacht.