Bei Durchsuchungen in Offenbach hat die Polizei größere Mengen Cannabis, Kokain und Bargeld gefunden. Zwei Tatverdächtige sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach Ermittlungen wegen des Verdachts des "unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln und Cannabis in nicht geringer Menge" durchsuchte die Polizei am Montag in Offenbach fünf Wohnungen und in einem weiteren Objekt Geschäftsräume.

Wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südosthessen am Mittwoch mitteilten, wurden bei den Durchsuchungen zwei Männer aus Offenbach im Alter von 18 und 22 Jahren festgenommen.

Drogen und Schreckschusswaffe

Sie stehen laut Mitteilung unter Verdacht, im großen Stil mit Rauschmitteln gehandelt zu haben. In den durchsuchten Räumen seien rund 44 Kilogramm Marihuana, 10 Kilo Haschisch und rund 300 Gramm Kokain gefunden worden. Die Polizei habe außerdem eine Schreckschusswaffe, 290.000 Euro Bargeld und elektronische Datenträger beschlagnahmt.

Am Dienstag seien die beiden Tatverdächtigen einer Haftrichterin am Amtsgericht Darmstadt vorgeführt und danach in die verhängte Untersuchungshaft in zwei unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten gebracht worden.