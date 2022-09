Nach einem folgenschweren Faustschlag ist ein 50 Jahre alter Mann vom Amtsgericht Frankfurt zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden.

Die Richter gingen am Mittwoch von schwerer Körperverletzung aus, nachdem das 59 Jahre alte Opfer seit der Tat dauerhaft ein Schwerstpflegefall ist. Der Vorfall hatte sich im August 2021 auf einem Platz in der City ereignet. Die beiden betrunkenen Männer waren in Streit geraten, der mit einem Faustschlag des Angeklagten beendet wurde. Das Opfer stürzte auf den Hinterkopf und erlitt dabei eine Hirnschädigung.