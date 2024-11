Hakenkreuze in Unterführung in Rüsselsheim

Unbekannte Täter haben in einer Unterführung an der Friedensstraße in Rüsselsheim acht Hakenkreuze an die Wände gesprüht.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, muss die Tat zwischen Freitag und Montagmorgen stattgefunden haben. Der Staatsschutz ermittelt. Zeugen werden gebeten sich zu melden. Zehn Tage zuvor waren an gleicher Stelle ähnliche Schmierereien aufgetaucht.