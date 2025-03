Hanau: "Stadthof" statt Kaufhof

Mit der Eröffnung des umgebauten Kaufhofs zum "Stadthof" geht die Stadt Hanau ihren eigenen Weg zur Belebung der Innenstadt.

Eröffnung ist am Donnerstag. Zwei Jahre zuvor hatte der Kaufhauskonzern Galeria Kaufhof die Schließung seiner Hanauer Filiale bekanntgegeben. In dem Gebäude gibt es nun Pop-up-Stores, Selfie- Points und einen Lounge-Bereich. Später sollen weitere Etagen mit Bildungs- oder Gesundheitsangeboten folgen. Die Stadt hatte das Gebäude für 25 Mio Euro gekauft und will weitere 40 Mio in Sanierung und Weiterentwicklung stecken.