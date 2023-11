Ermittlungen nach Granatenfund in Frankfurt dauern an

Nach dem Fund einer funktionstüchtigen Handgranate in der belebten S- und U-Bahnstation Hauptwache in der Frankfurter Innenstadt dauern die Ermittlungen an.

Es seien Hinweise eingegangen, diese würden abgearbeitet, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag mit. Videokameras hatten einen vermummten Mann aufgezeichnet.