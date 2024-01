Handy- und Laptop-Dieb in Darmstadt geortet

Kurzmeldung Handy- und Laptop-Dieb in Darmstadt geortet

Mithilfe der Ortungsfunktion hat ein Mann in Darmstadt sein Handy wiedergefunden, das aus seinem Auto gestohlen worden war.

Ein 44 Jahre alter Verdächtiger wurde in einer Wohnung festgenommen. Wie sich herausstellte, hatte er auch den Laptop des Opfers mitgehen lassen. Außerdem wurde er wegen einer offenen Geldstrafe per Haftbefehl gesucht, wie die Polizei am Dienstag berichtete.