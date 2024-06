Bei einer Aktion gegen Schwarzarbeit in der Gastronomie haben Zöllner insgesamt 270 Mitarbeiter überprüft.

Es hätten sich etliche Hinweise auf die illegale Beschäftigung von Ausländern und die Nichteinhaltung des Mindestlohns ergeben, teilte das Hauptzollamt in Gießen am Montag mit. Bei 14 Menschen bestehe der Verdacht des illegalen Aufenthalts. Es kam insgesamt 26 Verfahren eingeleitet. Bei der Aktion am Samstag hatten 51 Gaststätten, Restaurants und Imbisse in Nord-, Ost- und Mittelhessen unangemeldeten Besuch vom Zoll erhalten.