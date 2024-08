Haus nach Brand in Lampertheim unbewohnbar

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Lampertheim (Bergstraße) ist am Sonntagnachmittag ein Schaden von geschätzten 150.000 Euro entstanden.

Das verrußte Haus ist vorerst unbewohnbar. Laut Polizei war das Feuer im Keller ausgebrochen, eventuell an der Technik einer Photovoltaik-Anlage. Die Bewohner retteten sich unverletzt ins Freie.