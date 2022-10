Brand in Lauterbach

Nach dem Brand in einem Doppelhaus in Lauterbach (Vogelsberg) ist am Montag die Leiche des Geborgenen obduziert worden.

Die Polizei teilte mit, es hätten sich keine Hinweise auf Fremdverschulden ergeben. Der Mann sei wohl durch die Explosion gestorben, die den Brand auslöste. Die Identität des Toten soll mittels DNA-Abgleich geklärt werden. Ein Ergebnis wird für kommende Woche erwartet.