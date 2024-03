600 Mäuse in Gießener Uni an Überhitzung gestorben

In einem Forschungsgebäude der Universität in Gießen sind hunderte Mäuse gestorben. Wegen eines technischen Defekts an den Heizungen waren die Räume über Nacht auf 40 Grad aufgeheizt worden.

Ein technischer Defekt an einer Heizungsanlage hat an der Justus-Liebig-Universität (JLU) zum Tod von rund 600 Mäusen geführt. Die Tiere waren für die medizinische Forschung vorgesehen und wurden im Physiologie-Gebäude der Universität gehalten, wie die JLU am Mittwoch mitteilte.

Die Räumlichkeiten, in denen vorrangig Herz-Kreislauf-Erkrankungen erforscht würden, seien über Nacht auf knapp 40 Grad Celsius aufgeheizt worden. Als Tierpflegerinnen früh morgens den Dienst antraten, waren demnach bereits zahlreiche Tiere gestorben.

Die Mitarbeiterinnen hätten die noch lebenden Tiere sofort in einem anderen Raum untergebracht. Rund 600 der etwa 1.000 Mäuse in dem betroffenen Stall hätten aber nicht mehr gerettet werden können.

400 Tiere überlebten

Die übrigen rund 400 Tiere hätten den Vorfall "ohne sichtbare Schäden überlebt und befinden sich wieder in einem guten Allgemeinzustand", hieß es. Die Universität stehe im Kontakt mit dem Regierungspräsidium Gießen als zuständiger Aufsichtsbehörde. Die Behörde bestätigte den Vorfall auf Anfrage.

Das JLU-Präsidium reagierte betroffen auf den Vorfall und kündigte eine "lückenlose Ursachenklärung" an. Der Gedanke, dass so viele Tiere auf diese Art sterben mussten, sei unerträglich, erklärte Alexander Goesmann, Vizepräsident für Wissenschaftliche Infrastruktur der Universität. "Wir müssen wissen, wie es dazu kommen konnte, und werden sicherstellen, dass sich der Vorfall auf keinen Fall wiederholen kann."

Tausende Tiere befinden sich laut Goesmann in der Obhut der Universität. Das sei eine große Verantwortung. Die JLU müsse einwandfreie Haltungsbedingungen sicherstellen. "Dass wir unsere hohen Ansprüche hier nicht erfüllen konnten, ist eine Katastrophe."

Sicherheitspersonal überwacht Tierhaltungen

In den kommenden Tagen solle unter anderem geklärt werden, warum die Überwachungssysteme keinen Alarm auslösten. Bis dahin will die Universität in allen Räumen, in denen Tiere gehalten werden, Sicherheitspersonal zur Überwachung einsetzen.