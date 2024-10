Zum Wochenstart zeigt sich das Wetter in Hessen noch wechselhaft, doch es ist Sonnenlicht am trüben Horizont. Es wird deutlich milder und ein kurzes Gefühl von Indian Summer macht sich breit.

Veröffentlicht am 14.10.24 um 11:15 Uhr

Regen, Gewitter und Höchstwerte von 14 Grad - zum Wochenbeginn sollte der Regenschirm nicht vergessen werden, denn die Meteorologen sagen wechselhaftes Herbstwetter voraus. "Heute zieht im Laufe des Tages ein Tief über uns weg, das viele Wolken und Regen mit sich bringt", sagt hr-Experte Mark Eisenmann.

Spätestens ab Montagnachmittag sei gebietsweise mit Regen zu rechnen, der örtlich auch starke Schauer mit sich bringt. Besonders in Südhessen sind auch Gewitter möglich. Das alles bei Werten von 10 bis 14 Grad. In der Nacht ist außerdem mit Nebel zu rechnen und örtlichen Sichtweiten von unter 150 Metern.

Milder und sonniger

Doch dieses Tief wird von einem Hoch abgelöst, das über Hessen in Richtung Osteuropa zieht und dieses Hoch bringt milde Luft mit sich. "Abseits von Hochnebel kann es am Dienstag örtlich recht sonnig werden", so Eisenmann.

Allerdings könne der Nebel auch hartnäckig sein und regional weiter für trübes Wetter sorgen. Mit Werten bis 17 Grad wird es jedoch deutlich milder - und das ist nur der Auftakt zu einigen Tagen, an denen auch die 20-Grad-Marke geknackt werden kann.

Goldener Oktober huscht vorbei

"Wir bekommen zur Wochenmitte eine deutlich ruhigere und mildere Wetterlage", erklärt Eisenmann. Der Mittwoch wird freundlich und trocken, mit mehr Sonne als Wolken und Temperaturen von 15 bis 20 Grad. Dabei können dann phasenweise goldene-Oktober-Gefühle aufkommen, an die man sich allerdings nicht zu sehr gewöhnen sollte.

Schon am Donnerstag macht sich von Westen ein Tief bemerkbar, das Wolken mitbringt. Allerdings bleibt es am Donnerstag zunächst noch weitgehend trocken und bei Werten bis 21 Grad auch sehr mild.

Für alle, die in den Herbstferien also Ausflüge planen: Der Mittwoch ist der perfekte Tag dafür.